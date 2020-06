Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour le rachat de l'OM, Boudjellal va devoir faire sans ces investisseurs

Publié le 27 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors que Mourad Boudjellal serait en pleine négociation avec Frank McCourt pour le rachat de l’OM, le prince saoudien Al-Walid ben Talal n’a pas mis son nez dans cette opération colossale d’après son entourage.

Ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal pourrait rapidement passer du rugby, au football, et ce par la grande porte ! Comme il l’a assuré au cours de la journée de vendredi, ce grand nom de l’ovalie tricolore a pour but de faire ses débuts dans le monde du ballon rond à l’OM. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt » . Voici le message que Mourad Boudjellal a fait passer lors de son passage dans l’émission de RMC : Les Grandes Gueules . Mais quelle est l’identité des fonds du Moyen-Orient en question. Se pourrait-il qu’il y ait un lien avec le prince saoudien Al-Walid ben Talal, annoncé ces dernières semaines comme potentiel acheteur de l’OM ?

« Aucun lien entre le prince et l’intérêt supposé de Monsieur Boudjellal pour l’OM »