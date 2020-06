Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se place sur l’un des cracks «les plus en vue» au Brésil !

Publié le 27 juin 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'OM s'intéresserait à Marcos Paulo, grande promesse du football brésilien qui évolue à Fluminense. Et visiblement, ce serait un joli coup.

Cet été, l'une des priorités de l'Olympique de Marseille sera de recruter un joueur offensif. Et pour cause, ce secteur de jeu n'est pas assez dense pour disputer plusieurs compétitions, d'autant plus que Valère Germain est régulièrement annoncé sur le départ. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été évoquées à l'image de celle menant à Marcos Paulo (19 ans) qui évolue à Fluminense. Et d'après Dominique Baillif, journaliste de Sambafoot , ce serait une bonne pioche.

«Ce serait une très bonne pioche pour l'OM»