Mercato - OM : Boudjellal, rachat... Le clan Al Walid Bin Talal fait une grosse annonce !

Publié le 26 juin 2020 à 17h15 par La rédaction mis à jour le 26 juin 2020 à 17h22

La presse italienne avait indiqué au mois de mai que le prince saoudien Al Walid Bin Talal pourrait racheter l’OM. Néanmoins, ce vendredi, son entourage a indiqué qu’il n’était pas impliqué dans le projet de Mourad Boudjellal.

La rumeur d’un possible rachat de l’OM a pris de l’ampleur ce vendredi. En effet, l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal a indiqué qu’il était impliqué dans un projet de grande ampleur pour s’offrir le club détenu depuis 2016 par Frank McCourt : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. » Selon les informations du Figaro , près de 700M€ auraient été virés à la banque Rothschild pour préparer ce rachat. Une bombe qui fait suite aux révélations de TMW qui évoquait déjà, au mois de mai, une possible vente de l’OM par le prince saoudien Al Walid Bin Talal.

« Il n’y a aucun lien entre le prince et l’intérêt supposé de Monsieur Boudjellal »