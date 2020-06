Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, Ajroudi… De grosses interrogations sur le projet de Boudjellal !

Publié le 27 juin 2020 à 12h45 par T.M.

Face aux dernières informations concernant le rachat de l’OM et le projet incarné par Mourad Boudjellal, Thibaut Vézirian a tenu à apporter de précieuses informations à ce sujet.

Ça bouge du côté de l’OM concernant le rachat du club phocéen à Frank McCourt. En effet, ce vendredi, Mourad Boudjellal est sorti de l’ombre, annonçant qu’il pilotait un projet colossal avec un homme d’affaires et des investisseurs du Moyen-Orient. Si l’identité de l’acheteur n’a pas filtré, beaucoup annoncent que cela concernerait Mohamed Ayachi Ajroudi. Une sortie tonitruante qui n’a pas manqué de faire réagir Thibaud Vézirian, journaliste pour CNews , très bien informé sur ce dossier de la vente de l’OM. Et à l’occasion d’un live sur Youtube ce dimanche, il a pointé du doigt de grosses incohérences concernant ce projet incarné par Boudjellal.

« C’est très bizarre »