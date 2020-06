Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces terribles constats sur la piste saoudienne pour le rachat de l’OM !

Publié le 27 juin 2020 à 11h45 par T.M.

Alors qu’un projet à 700M€ mené par Mourad Boudjellal pourrait racheter l’OM à Frank McCourt, des doutes ont été émis sur l’origines des fonds qui viendraient d’Arabie Saoudite…

Désormais, tout le monde parle du rachat de l’OM. Depuis l’annonce fracassante de Mourad Boudjellal, chacun cherche à savoir qui se cache derrière ce projet colossal, annoncé à 700M€. Si l’ancien patron du RCT préfère rester discret sur l’identité de cet investisseur franco-tunisien. Selon les différentes informations, il s’agirait de Mohamed Ayachi Ajroudi, qui résiderait actuellement en Arabie Saoudite, qui serait au sommet de cette opération. Les fonds seraient donc d’origine saoudienne. Toutefois, alors que des sommes folles sont annoncées pour ce rachat, L’Equipe assurant même ce samedi que cela pourrait monter jusqu’en 800M€, certains émettent de gros doutes.

Coup de froid pour l’Arabie Saoudite ?