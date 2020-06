Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Macron impliqué dans le projet mené par Boudjellal ? La réponse !

Publié le 27 juin 2020 à 20h00 par A.C.

Emmanuel Macron, président de la République, pourrait avoir un rôle à jouer dans le rachat de l’Olympique de Marseille.

Mourad Boudjellal ne s’en cache plus, il souhaite racheter l’Olympique de Marseille grâce à un projet financé par des fonds venant du Moyen-Orient. Il pourrait d’ailleurs recevoir une aide précieuse... venant tout simplement d’Emmanuel Macron, supporter de l’OM assumé et président de la République française. « Le cabinet du président de la République m’a appelé dans l’après-midi (vendredi) pour avoir plus de détails » a révélé Boudjellal. « J’ai donné l’identité des investisseurs au Président. Emmanuel Macron est très attentif au projet de l’OM ». Mais doit-on vraiment croire l’ancien président du RCT ?

Un proche de Macron a bien contacté Boudjellal, mais...