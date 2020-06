Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OM pas à vendre ? Boudjellal répond à Eyraud !

Publié le 27 juin 2020 à 19h45 par La rédaction

Mourad Boudjellal, qui fait partie d’un projet de rachat de l’OM, a répondu à Jacques-Henri Eyraud suite à ses dernières déclarations à propos de la vente du club.

La passe d’armes entre Jacques-Henri Eyraud et Mourad Boudjellal ne fait peut-être que commencer. Représentant de repreneurs issus du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal continue d’évoquer ses projets autour d’une vente du club. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais occupe une place centrale dans le projet de reprise qu’il défend. Ces dernières semaines, Jacques-Henri Eyraud n’a cessé d’affirmer que l’OM n’était pas à vendre au moment où la rumeur d’un passage du club sous pavillon Saoudien prenait de l’épaisseur. Avant la conférence de presse du président marseillais ce samedi, Mourad Boudjellal a dit ce qu’il pensait des récentes déclarations de Jacques Henri Eyraud.

« Si demain Frank McCourt veut vendre, il vendra »