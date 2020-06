Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet justifie son choix pour son avenir !

Publié le 27 juin 2020 à 16h15 par T.M.

Nouvelle grosse annonce à l’OM. Ce samedi, Jacques-Henri Eyraud a expliqué que Dimitri Payet allait rester à l’OM toute sa carrière et qu’il allait prolonger de 2 ans. Un choix fort justifié par le protégé d’André Villas-Boas.

Ce samedi, à l’occasion d’une conférence de presse organisée par l’OM, tous les fans attendaient des annonces sur le rachat du club par Mourad Boudjellal. Un sujet rapidement évacué par Jacques-Henri Eyraud, qui a fait une déclaration tout aussi tonitruante par la suite. En effet, devant les médias, le président de l’OM a annoncé la prolongation de 2 ans de Dimitri Payet, tout en expliquant que le Réunionnais souhaitait terminer sa carrière au sein du club phocéen, avant d’y entamer une reconversion professionnelle. Un choix fort, accompagné d’ailleurs par un énorme geste économique. Et après Eyraud, Payet s’est justifié.

« J’ai envie de rendre »