Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal tiendrait déjà le successeur de Zubizarreta !

Publié le 28 juin 2020 à 10h45 par A.M.

Porteur d'un grand projet pour racheter l'OM, Mourad Boudjellal semble déjà avoir une idée précise de la façon dont sera composée sa direction.

Aux commandes d'un énorme projet pour le rachat de l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a déjà commencé à envisager son arrivée au poste de président du club phocéen. Ainsi, il se serait entouré de plusieurs personnes, tout en ayant la conviction de conserver André Villas-Boas. « Quelle serait mon attitude en ce qui concerne l'avenir d'André Villas-Boas ? Qu'il prolonge. Quand on trouve un entraîneur de ce calibre, la première chose à faire, c'est le prolonger. Si des contacts ont été établis avec lui ? Je ne peux pas vous répondre », confiait ces dernières heures l'ancien président du RCT. Et ce n'est pas tout.

Boudjellal aurait identifié le directeur sportif de son projet