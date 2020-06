Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rachat, McCourt... Boudjellal en rajoute une couche sur son projet XXL !

Publié le 27 juin 2020 à 20h45 par B.C.

Invité d'Europe 1 ce samedi soir, Mourad Boudjellal a réaffirmé son envie de débarquer à l'Olympique de Marseille.

C'est un projet qui fait déjà rêver les supporters de l'Olympique de Marseille. Désireux de débarquer dans un club de football, Mourad Boudjellal pourrait entamer sa reconversion par un défi XXL en débarquant à l'OM, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. En effet, l'ancien patron du RCT a annoncé vendredi qu'il pourrait arriver dans la cité phocéenne en compagnie d'investisseurs du Moyen-Orient. Invité d' Europe 1 ce samedi, Mourad Boudjellal en a dit plus sur ce projet fou.

« C'est excitant et ça fait peur, mais c'est McCourt qui a la réponse »