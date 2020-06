Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Un troisième club débarque pour Castagne !

Publié le 28 juin 2020 à 11h00 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG et Tottenham, Timothy Castagne est également la proie d’un autre club anglais.

Le 12 mai dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l’intérêt du PSG pour le latéral de l’Atalanta Bergame, Timothy Castagne. Auteur d’une superbe saison en Italie, l’international belge est appréhendé par Paris pour prendre la succession de son compatriote, Thomas Meunier. Avec la particularité, qui joue en sa faveur, de pouvoir évoluer à droite comme à gauche. Le profil parfait pour Paris. Mais Leonardo n’est pas seul sur ce dossier. Tottenham songe également à Timothy Castagne. Et le Belge vient de confirmer toutes les informations du 10 Sport dans une interview accordée à la Dernière Heure : « Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG ».

Après Paris et Tottenham, Leicester