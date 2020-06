Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce successeur annoncé de Meunier ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 27 juin 2020 à 12h00 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé, le PSG et Tottenham sont en concurrence pour le recrutement de Timothy Castagne. Le latéral droit belge de l'Atalanta s'est livré sur l'intérêt de Leonardo et de José Mourinho.

Le PSG ou Tottenham ? Telle est la question pour Timothy Castagne. Alors que Thomas Meunier a migré vers le Borussia Dortmund, Leonardo a plusieurs noms en tête pour le remplacer. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG songe notamment à Timothy Castagne pour assurer la succession du défenseur belge. Selon nos informations du 24 mai, le PSG devra cependant se frotter à Tottenham pour le recrutement du pensionnaire de l'Atalanta. Interrogé sur l'intérêt de Leonardo et de José Mourinho, Timothy Castagne (24 ans) a ouvert la porte à un départ vers Paris et chez les Spurs .

«Tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG»