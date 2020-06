Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud serait fixé pour le mercato de Villas-Boas !

Publié le 27 juin 2020 à 11h30 par Thomas Bourseau

Au cours d’un entretien vidéo avec le propriétaire Frank McCourt et le président Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas aurait dressé ses priorités estivales aux dirigeants de l’OM et des rapports complets sur quatre joueurs seraient attendus.

Il était pourtant proche du départ, mais il est finalement resté en poste grâce à Steve Mandanda, au vestiaire phocéen et aux supporters. Après le choix de la direction de l’OM de remercier Andoni Zubizareta à la mi-mai de son poste de directeur sportif, André Villas-Boas a pesé le pour et le contre avant de prendre la décision d’aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2021 avec l’OM. Pour la première participation de l’OM en Ligue des champions depuis sept ans, Villas-Boas ne voudrait cependant pas prendre part à la C1 en faisant de la simple figuration. Pour ce faire, et bien que l’OM soit en proie à de sérieuses difficultés financières, l’entraîneur portugais attendrait des renforts, plus ou moins abordables pour le club phocéen.

Cuisance, Gueye... Villas-Boas a les idées claires

En effet, ce samedi, L’Équipe a confirmé les intérêts d’André Villas-Boas pour Michaël Cuisance et pour Pape Gueye. Concernant le joueur du Bayern Munich, un prêt serait l’option privilégiée. En ce qui concerne le joueur du Havre qui a signé un contrat avec Watford qui ne serait pas aux normes d’après son clan, la nature de cette opération serait en attente de la décision des juristes. Soit il viendrait libre en provenance du Havre où son contrat expirera le 30 juin, soit l’OM pourrait se mettre d’accord avec les Hornets contre un chèque avoisinant les 5M€, comme le10sport.com vous l’expliquait récemment.

Quatre postes à renforcer en priorité !