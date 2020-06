Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prépare un gros coup pour cet espoir français !

Publié le 27 juin 2020 à 8h45 par Th.B.

L’OM étant en proie à des difficultés financières, André Villas-Boas prévoirait de recruter malin sur le marché des transferts et prendrait en considération un prêt de l’espoir français de 20 ans du Bayern Munich : Michaël Cuisance.

Transféré au Bayern Munich l’été dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach, Michaël Cuisance (20 ans) n’a pas eu un grand temps de jeu à se mettre sous la dent cette saison. En Bundesliga, l’international français U20 n’a été titularisé qu’à deux reprises pour huit apparitions au total. Milieu de terrain relayeur, Cuisance est confronté à une forte concurrence dans ce secteur de jeu, à l’instar de son compatriote Corentin Tolisso, sur le départ pour Manchester United. Michaël Cuisance pourrait lui aussi être amené à trouver une porte de sortie. Lors du mercato hivernal, l’OM a tenté de trouver un terrain d’entente avec le Bayern Munich pour un prêt de six mois pour le jeune milieu de terrain, en vain, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en janvier dernier. Piste activée par Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif de l’OM, Jacques-Henri Eyraud aurait récemment repris ce dossier en main.

