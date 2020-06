Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dénouement imminent pour Hakimi ?

Publié le 27 juin 2020 à 8h30 par A.C.

On devrait bientôt y voir plus clair pour Achraf Hakimi, actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund et annoncé tout proche de l’Inter.

Tout s’est accéléré, pour Achraf Hakimi. Alors que l’avenir du joueur semblait flou, avec Zinedine Zidane souhaitait miser sur lui au Real Madrid et le Borussia Dortmund qui voulait le garder, les choses sont plus claires. El Chiringuito a en effet annoncé qu’Hakimi devrait quitter le club madrilène et il en aurait d’ailleurs informé ses dirigeants. Plusieurs clubs sont sur le coup, mais à en croire Sky Sport Italia , c’est l’Inter qui devrait rafler la mise pour un transfert de 40M€.

Hakimi vers l’Inter pour 45M€