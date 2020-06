Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland envoie un message clair à Zidane !

Publié le 27 juin 2020 à 6h00 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands objectifs du Real Madrid, Erling Braut Haaland a fait une très grosse annonce sur son avenir.

Avec le contexte actuel, le Real Madrid devrait avoir du mal à réaliser des opérations XXL cet été. Mais chez les Merengue, on pense déjà à l’avenir et l’été 2021 pourrait être mouvementé au Bernabeu. Alors que l’assaut pour Kylian Mbappé pourrait être lancé à ce moment, cela pourrait aussi être le cas pour Erling Braut Haaland. Arrivé en janvier au Borussia Dortmund, le Norvégien ne cesse d’affoler les compteurs et cela à seulement 19 ans. De quoi faire saliver le Real Madrid, qui rêve ainsi d’associer Mbappé et Haaland. Néanmoins, il va encore falloir le protégé de Lucien Favre qui n’a clairement pas la tête ailleurs actuellement.

« J’ai signé un contrat à long terme ici »