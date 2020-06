Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces départs qui ont attristé Kylian Mbappé…

Publié le 27 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé a notamment été très proche de Lassana Diarra et Gianluigi Buffon. Deux joueurs que le Français regrette.

Lassana Diarra comme Gianluigi Buffon ne sont restés qu’un an au PSG. Toutefois, grâce à leur aura, les deux joueurs ont marqué le vestiaire parisien. Cela a notamment été le cas de Kylian Mbappé. Arrivé très jeune dans le vestiaire parisien, l’ancien joueur de l’AS Monaco a pu mûrir aux côtés de ces deux joueurs d’expérience. « C’était tonton Lass, un grand frère sur lequel tu pouvais compter. Il m’a souvent raconté sa carrière, ses clubs. Il a fait des erreurs, il m’a donc conseillé. Il m’a aidé lors de moments compliqués », explique notamment Mbappé ce vendredi pour L’Equipe . L’occasion pour le joyau du PSG d’exprimer ses regrets concernant le départ de Diarra et Buffon.

« Ça m’a fait quelque chose de le voir partir »