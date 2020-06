Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a fixé ses 4 premiers gros départs !

Publié le 27 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Conscient de la nécessité de vendre cet été, André Villas-Boas aurait déjà tranché concernant les quatre joueurs à vendre en priorité.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir vendre afin de renflouer ses caisses et ne pas se retrouver une nouvelle fois en dehors des clous du fair-play financier. Dans cette optique, peu de joueurs seront retenus en cas de belles offres, y compris ceux qui possèdent la valeur marchande la plus importante. Ainsi, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Morgan Sanson sont régulièrement annoncés sur le départ et pourraient rapporter gros à l'OM. Toutefois, ce dossier mettant du temps à se débloquer, le club phocéen a ciblé d'autres joueurs à vendre.

Strootman, Mitroglou, Germain et Lopez poussés au départ