Mercato - PSG : Tuchel a déjà un regret bien amer sur le mercato !

Publié le 27 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Visiblement très agacé que Tanguy Kouassi n’ait pas choisi le PSG pour poursuivre sa carrière, Thomas Tuchel s’est confié sans détour sur le sujet.

Le dossier a fait grand bruit ces derniers jours dans l’actualité du PSG : Tanguy Kouassi (17 ans), jeune défenseur considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du club de la capitale, a décidé de s’engager librement avec le Bayern Munich et été. Alors qu’il arrive en fin de contrat dans la capitale, Kouassi a finalement refusé de passer professionnel avec le PSG et souhaite relever un nouveau défi en Allemagne. Interrogé vendredi en conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas caché son immense déception quant à l’issue ce dossier.

« Je suis triste »