Mercato - PSG : Tuchel affiche d’énormes regrets pour Aouchiche et Kouassi !

Publié le 26 juin 2020 à 14h15 par T.M.

Refusant de signer pro avec le PSG, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche vont prochainement faire leurs valises. De quoi donner d’énormes regrets à Thomas Tuchel.

L’exode des jeunes se poursuit au PSG. Miné par ce mal depuis plusieurs saisons, le club de la capitale va encore perdre des talents avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Promis à un bel avenir, les deux joueurs de 17 ans semblent toutefois avoir fait le choix d’aller voir ailleurs pour continuer leur progression, refusant de signer leur premier contrat pro avec le PSG. En ce qui concerne le défenseur central, l’avenir s’écrirait du côté du Bayern Munich, tandis que pour le milieu de terrain, cela serait toujours flou, lui qui a notamment été annoncé à l’ASSE. Ayant fait appel à Aouchiche et Kouassi cette saison, Thomas Tuchel va donc les voir filer, ce qu’il regrette énormément, notamment en ce qui concerne le joueur qui se dirigerait vers le Bayern.

« Ce n’était pas le moment de partir »