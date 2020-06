Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace identifiée pour Leonardo avec Guendouzi ?

Publié le 26 juin 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, Mattéo Guendouzi intéresse également de nombreux cadors étrangers. Et l’Inter serait particulièrement déterminé à relancer le jeune joueur d’Arsenal la saison prochaine.

Ça s’active en coulisses autour de Mattéo Guendouzi ! Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le Real Madrid et Barcelone ont coché le nom du jeune milieu de terrain français d’Arsenal, mais le joueur de 21 ans figurerait également sur les tablettes du PSG. Placé sur la liste des transferts par les Gunners , Guendouzi semble donc bien parti pour changer d’air au cours du mercato estival, et un cador italien serait particulièrement intéressé par son profil.

Conte voudrait Guendouzi à l’Inter