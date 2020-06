Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel annonce la couleur pour le recrutement estival !

Publié le 26 juin 2020 à 21h45 par La rédaction

Avec les départs d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva ou encore Tanguy Kouassi, le PSG va devoir recruter cet été afin de garder un effectif assez conséquent et performant pour être à la hauteur de ses ambitions. Et Thomas Tuchel a annoncé la couleur concernant le recrutement estival…

Le PSG va obligatoirement devoir recruter cet été. Avec les départs libres d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le club de la capitale va devoir se renforcer, et pour ce faire il faudra être malin sur un mercato estival 2020 qui s’annonce particulier, notamment en raison des conséquences de la crise du coronavirus. Et Thomas Tuchel a déjà annoncé la couleur…

« Ce n’est pas facile »