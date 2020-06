Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier, Cavani… Tuchel fait passer un message lourd de sens !

Publié le 26 juin 2020 à 18h45 par La rédaction

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur les départs de Thomas Meunier et Edinson Cavani. L’entraîneur du PSG regrette la décision des deux joueurs de quitter le club avant la reprise de la Ligue des champions.

Les clubs de football, notamment ceux qui sont encore en lice en Ligue des champions, font face à une situation inédite. La compétition européenne se déroulera durant le mois d’août et les équipes, à l’instar du PSG, ont la possibilité de prolonger de quelques semaines le contrat de joueurs qui arrivent en fin de parcours afin qu'ils puissent disputer la C1 avec leur club actuel. Ainsi, Thiago Silva, Layvin Kurzawa ou encore Sergio Rico auraient accepté de rallonger leur bail avec le PSG. D’autres à l’instar d’Edinson Cavani ou Thomas Meunier ont refusé une nouvelle signature. Le Belge s’est engagé officiellement ce jeudi avec le Borussia Dortmund, tandis qu’Edinson Cavani serait sur les tablettes de l’Atlético et de l’Inter.

« Est-ce que je peux comprendre qu'on termine une compétition sans des joueurs qui l'ont commencée ? Non »