Mercato - PSG : Tuchel prend position pour l’avenir de Kurzawa !

Publié le 26 juin 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors qu’une prolongation de contrat de Layvin Kurzawa semble plus que jamais dans les tuyaux au PSG, Thomas Tuchel a livré son point de vue sur la question.

Comme l’a révélé RMC Sport ces dernières heures, Layvin Kurzawa (27 ans) devrait prochainement parapher un nouveau contrat de quatre ans avec le PSG, alors que son bail actuel prenait fin à l’issue de ce mois de juin. Thomas Tuchel, qui apprécierait beaucoup le profil de l’ancien Monégasque, a finalement privilégié cette option, même si la piste menant à Alex Telles (27 ans, FC Porto) reste d’actualité pour le PSG comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Tuchel s’est prononcé sur cette prolongation de Kurzawa.

« Si on a la possibilité de le prolonger, c’est bien »