Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est déjà prêt pour Hakimi !

Publié le 26 juin 2020 à 19h30 par A.C.

Achraf Hakimi, actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, semble se diriger inexorablement vers l’Inter.

Deux ans en Bundesliga, ont fait d’Achraf Hakimi l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Au poste de latéral droit, de latéral gauche ou même d’ailier, il a réalisé des prestations éblouissantes au Borussia Dortmund avec Lucien Favre. A la fin de la saison, il reviendra toutefois au Real Madrid. Son entourage a toutefois lancé un avertissement à Zinedine Zidane, récemment. « Que se passera-t-il à l'avenir ? Achraf veut jouer des matchs. Nous devons analyser la situation, il n'y a pas d'urgence. Il est très jeune, très bon, mais nous devons jouer des matchs » avait déclaré Alejandro Camano, au micro de Onda Madrid . « Il y a un grand dialogue avec le Real Madrid et ils l’ont toujours dans leur radar. Ce que nous ne voulons pas, c'est nous éloigner trop du Real Madrid. Nous nous mettrons d'accord sur tout, mais toujours en pensant à jouer dans ce qui est pour lui la meilleure équipe du monde, le Real Madrid ».

Hakimi a décidé de claquer la porte du Real Madrid

Ce dossier a totalement basculé, ce vendredi. El Chiringuito a en effet annoncé qu’Achraf Hakimi aurait pris la décision de ne pas poursuivre au Real Madrid. Le latéral de 21 ans serait persuadé que, à ce stade de sa carrière, le meilleur choix est d'aller voir ailleurs pour bénéficier du plus grand temps de jeu possible. Hakimi va avoir l’embarras du choix, puisqu’ El Chiringuito explique qu’il serait suivi par le Bayern Munich, Manchester City et l’Inter. Il pourrait d’ores et déjà mettre de côté la piste menant au club de Pep Guardiola, refroidi par la suspension de deux ans en Ligue des Champions. A l’inverse, il serait attiré par le projet de l’Inter...

L’Inter sur le point de rafler la mise ?