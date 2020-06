Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva aurait une certitude pour son avenir !

Publié le 28 juin 2020 à 7h45 par H.G.

Alors que son aventure au PSG s’achèvera en fin de saison après une dernière pige de deux mois, Thiago Silva s’est fixé pour objectif de quitter le club de la capitale par la grande porte, conscient qu'il ne sera pas prolongé.

Une page se tournera le 31 août prochain au PSG. Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva quittera l’écurie parisienne au terme de son contrat. Il y a deux semaines, Leonardo a officialisé dans un entretien accordé au Journal du Dimanche le départ de celui qu’on surnomme O Monstro , qui aura malgré tout l’occasion de partir par la grande porte en allant chercher la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG lors d’un Final 8 inédit en août prochain. Conséquence de la crise du COVID-19 ayant interrompu la compétition, ce format particulier a permis au capitaine brésilien d’étendre son contrat pour deux mois supplémentaires avant de dire adieu aux pensionnaires du Parc des Princes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Thiago Silva n’entend pas rater sa sortie, au contraire d’Edinson Cavani ou de Thomas Meunier, qui ont pour leur part pris la décision de quitter Paris dès le 30 juin.

Thiago Silva sait qu’il ne sera pas prolongé, mais…