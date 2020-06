Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Setién, Sarri s’interroge sur cette grosse opération !

Publié le 28 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Comme Quique Setién, Maurizio Sarri ne semble pas avoir été mis dans la confidence d’un échange entre Arthur Melo (Barcelone) et Miralem Pjanic (Juventus).

« Je ne considère pas cela comme acquis (son départ). Le club ne m'a pas informé de son départ. Et même si c'est le cas, il restera avec nous jusqu'à la dernière session de formation. Si cela se produit, j'essaierai de le convaincre de laisser un bon souvenir. Le plus important est d'être honoré jusqu'au dernier jour et je suis convaincu qu'il l’est ». En conférence de presse, Quique Setién faisait part de sa surprise concernant les rumeurs envoyant Arthur Melo à la Juventus en échange de Miralem Pjanic. La presse semble unanime pour que cette opération aboutisse alors qu’Arthur et Pjanic devraient passer leurs visites médicales respectives ce dimanche à Turin et à Barcelone. Après la victoire face à Lecce de la Vieille Dame vendredi soir (4-0), Maurizio Sarri n’a pas caché sa surprise, à l’instar de son homologue barcelonais.

« On ne m'a rien dit »