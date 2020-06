Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal n'aurait pas oublié cette piste du PSG !

Publié le 27 juin 2020 à 13h00 par A.D.

Mattia De Sciglio ne sera finalement pas dans l'opération Arthur-Pjanic. Pour autant, son nom continuerait de circuler à Barcelone.

Quel maillot portera Mattia De Sciglio la saison prochaine ? Alors qu'il n'est pas une option principale à la Juventus, le latéral italien de 27 ans pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2022, De Sciglio a été lié au PSG et au FC Barcelone ces dernières semaines. En ce qui concerne le club blaugrana, l'ancien du Milan AC aurait pu être faire partie de l'opération Arthur-Pjanic, mais il serait désormais exclu des débats. Malgré tout, un transfert à Barcelone cet été serait toujours d'actualité pour le joueur de Maurizio Sarri.

Le Barça sur les starting-blocks pour Mattia De Sciglio ?