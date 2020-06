Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre surprise dégainée pour Edinson Cavani ?

Publié le 27 juin 2020 à 17h00 par B.C.

Annoncé dans le viseur de l'Atlético de Madrid et de l'Inter Milan, Edinson Cavani pourrait finalement rebondir dans un autre club, qui lui aurait déjà formulé une très belle offre.

Les supporters du PSG sont déçus. Idole du Parc des Princes, Edinson Cavani ne terminera pas la saison avec ses coéquipiers et quittera le club de la capitale après le 30 juin prochain. C'est donc par la petite porte que le Matador s'apprête à partir, après sept ans de bons et loyaux services avec le PSG. Libre de s'engager où il le souhaite, Edinson Cavani figurerait notamment sur les tablettes de l'Inter Milan et de l'Atlético de Madrid en Europe. Mais un autre club pourrait finalement s'attacher ses services.

L'AS Rome dégaine une grosse offre à Cavani

D'après les informations divulguées par Gonzalo Ronchi, c'est bien l'AS Rome qui pourrait rafler la mise. En effet, le journaliste de Sport 890 , média uruguayen, annonce sur Twitter qu'Edinson Cavani aurait reçu une proposition officielle de la part des Giallorossi , et celle-ci serait jusqu'ici la plus intéressante sur le plan économique venant d'une écurie européenne. Le futur ex-buteur du PSG serait encore en pleine réflexion et n'aurait pris aucune décision.