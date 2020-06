Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal proche d’acter un grand retour ?

Publié le 27 juin 2020 à 21h45 par Th.B.

À l’origine de la nomination de Pape Diouf au poste de président de l’OM lorsqu’il fut conseiller de Robert-Louis Dreyfus, Louis Acariès serait enclin à l’idée de dire oui à Mourad Boudjellal, potentiel acheteur de l’OM !

Ancien conseiller de Robert-Louis Dreyfus, Louis Acariès avait oeuvré à la nomination du regretté et ex-président Pape Diouf. Ces derniers temps, l’ancien boxeur ne parlait de l’OM que dans les médias. Néanmoins, Louis Acariès pourrait revenir au sein du club phocéen. Porteur d’un projet de rachat du club évalué à 700M€ grâce à des fonds du Moyen-Orient, Mourad Boudjellal a glissé le nom d’Acariès en conférence de presse vendredi après-midi. « J'ai proposé certains noms, qui plaisent bien. J'ai proposé quelqu'un d'assez emblématique, Louis Acariès, parce qu'il avait fait venir Pape Diouf à l'OM. J'aimerais bien qu'il nous rejoigne. il avait du bon boulot. On va lui poser la question » . L’ancien président du Racing Club de Toulon, pourtant en discussions avec le club de football du Sporting Toulon, serait susceptible de racheter l’OM. Et Louis Acariès ne serait visiblement pas contre l’idée de faire partie de cette opération colossale.

Louis Acariès ouvert à un retour à l’OM ?