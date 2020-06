Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mattéo Guendouzi serait déjà fixé pour son avenir !

Publié le 27 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore du PSG, Matteo Guendouzi pourrait bien rester à Arsenal la saison prochaine. Les dirigeants du club londonien auraient convaincu le milieu français de rester.

Après des premiers mois exceptionnels sous les couleurs d’Arsenal et sous les ordres de Unai Emery, Matteo Guendouzi vit des mois bien plus compliqués depuis l’arrivée de Mikel Arteta. L’ancien joueur et aujourd’hui entraîneur des Gunners ne semble pas avoir le jeune milieu de terrain français, en partie formé au PSG, dans ses plans. Contractuellement lié au club londonien jusqu’en juin 2022, Guendouzi pourrait prendre la direction de l’Espagne dès cet été où le FC Barcelone et le Real Madrid resteraient très attentifs à l’avancée de ce dossier comme vous l’avait révélé le10sport.com il y a quelques jours. Mais la concurrence serait encore plus rude, puisqu'il a aussi été question d'un intérêt du PSG, où Leonardo est à la recherche d'un milieu de terrain. Toutefois, Guendouzi est-il sur le départ ? Réponse.

Une réunion déterminante ?