Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire remonté contre cette opération XXL du Barça ?

Publié le 26 juin 2020 à 20h00 par T.M.

Si rien n’est encore officiel, l’échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic serait quasiment acté entre le FC Barcelone et la Juventus. Un dossier dont on comprendrait pas vraiment le but en Catalogne.

Le feuilleton Arthur Melo-Miralem Pjanic toucherait à sa fin. En effet, depuis plusieurs semaines, il est question de cette opération XXL entre le FC Barcelone et la Juventus. Et alors que le Brésilien refusait jusque-là de faire ses valises, il aurait finalement changé d’avis, notamment conseillé par un certain Dani Alvès selon les médias espagnols. L’annonce de cet échange serait désormais imminente et alors qu’Arthur était annoncé comme le nouveau Xavi du côté de la Catalogne, il aura finalement été loin de le montrer. Une décision qui a de quoi étonner les fans blaugrana, et visiblement, ce constat serait également partagé par le vestiaire de Quique Setien.

Une décision incomprise !