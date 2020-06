Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién ne veut rien entendre pour le transfert d’Arthur

Publié le 27 juin 2020 à 5h00 par Th.B.

Étant pourtant sur le point de s’engager en faveur de la Juventus selon plusieurs médias, Arthur Melo ne bougerait pour le moment pas du FC Barcelone. Quique Setién a assuré ne pas avoir été mis au courant d’un tel transfert.

Alors que Miralem Pjanic serait sur le point de déposer ses valises au FC Barcelone, Arthur Melo devrait faire le chemin inverse, et s’engager dans les prochaines heures en faveur de la Juventus. Une décision qui serait d’ailleurs incomprise au sein du vestiaire blaugrana selon la Cadena SER et El Chiringuito . Le départ imminent d’Arthur serait difficile à accepter pour le groupe catalan et l’utilité de cette opération, Miralem Pjanic étant déjà âgé de 30 ans serait remise en question. Interrogé sur le probable départ d’Arthur Melo lors d’un point presse, Quique Setién a assuré qu’il n’avait pas eu vent d’une telle opération de la bouche des dirigeants du Barça .

« Le club ne m'a pas informé de son départ »