Mercato - OM : Eyraud va avoir une grosse épine dans le pied à l’été 2021 !

Publié le 27 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Au moment où l’OM cherche actuellement la moindre économie, le cas Florian Thauvin pourrait bien causer certains problèmes.

Dans le collimateur du fair-play financier, l’OM doit trouver de l’argent, accusant un déficit de près de 100M€. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud chercherait à récupérer le moindre euro. Dernièrement, il a notamment été question de libérer Kevin Strootman de son contrat, permettant alors d’économiser son salaire XXL de 500 000€ par mois. Dans le même temps, d’autres joueurs clés pourraient être vendus comme Boubacar Kamara et Morgan Sanson. Ils pourraient ainsi permettre à l’OM de respirer. En revanche, en ce qui concerne Florian Thauvin, cela pourrait devenir un gros problème.

0€ dans les caisses ?