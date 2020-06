Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente de boucler deux dossiers inattendus !

Publié le 27 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Très actifs ces dernières semaines dans ses recherches pour un latéral un gauche et une doublure à Keylor Navas, Leonardo pourrait finalement conserver Layvin Kurzawa et Sergio Rico.

« L'idée, c'est aussi d'en rester là mais il faut qu'on discute des deux mois qui viennent ». Voilà ce qu'expliquait récemment Leonardo au sujet de Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting. Et alors que le départ des deux derniers cités ne fait pas de doute, l'international belge ayant même déjà signé au Borussia Dortmund, celui du latéral gauche est totalement remis en cause. France Football révélait ces derniers jours que Leonardo lui avait transmis une prolongation de quatre ans. Et d'après RMC Sport , un accord aurait même été trouvé avec le PSG.

Kurzawa et Rico pourraient rester