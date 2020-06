Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sétien monte au créneau pour ce deal colossal !

Publié le 26 juin 2020 à 21h30 par A.C.

Quique Sétien, coach du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet de dossier chaud du moment.

Le FC Barcelone et la Juventus seraient sur le point de conclure une opération assez surprenante. Depuis plusieurs semaines, les médias espagnols comme italiens, parlent d’un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Un échange confirmé tout récemment par la Cadena SER et Sky Sport Italia , qui expliquent que le Brésilien devrait rejoindre la Juve pour 80M€, tandis que Pjanic ralliera Barcelone pour 70M€.

« Le club ne m’as rien communiqué au sujet d’un départ d’Arthur »