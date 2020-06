Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit déjà faire une croix sur Guendouzi

Publié le 28 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Intéressé par Mattéo Guendouzi, au même titre que le FC Barcelone ou le Real Madrid, Leonardo pourrait bien faire une croix sur l’ancienne pépite du PSG, aujourd’hui à Arsenal.

Ces derniers jours, le flou a gagné l’avenir de Mattéo Guendouzi à Arsenal. En effet, suite à son accrochage avec Neal Maupay lors du match face à Brighton, le protégé de Mikel Arteta a vivement été critiqué, au point d’être placé, selon certains, sur la liste des transferts. De quoi éveiller l’intérêt de grosses écuries européennes. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur le coup. Et il en serait de même pour le PSG, ancien club de Guendouzi puisqu’il y a été formé, avant de partir du côté de Lorient. Toutefois, l’avenir du milieu de terrain pourrait bien continuer à s’écrire du côté de Londres.

« Je compte sur tous les joueurs qui sont ici »