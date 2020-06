Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point d'Arteta sur l'avenir de Guendouzi !

Publié le 27 juin 2020 à 20h15 par A.D.

Mattéo Guendouzi serait dans le collimateur du PSG, du Real Madrid et du FC Barcelone et pourrait quitter Arsenal cet été. Mikel Arteta, le coach des Gunners, a lâché ses vérités sur l'avenir du jeune milieu de terrain français.

Auteur d'un vilain geste face à Brighton (20 juin), Mattéo Guendouzi a été mis à l'écart face à Southampton (ce jeudi) et pourrait quitter Arsenal cet été. Pour étoffer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo serait prêt à profiter de la situation et à miser sur l'ancien du FC Lorient. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Guendouzi figure également sur les tablettes du Real Madrid et du FC Barcelone. Alors que sa pépite de 21 ans ne manquerait pas de prétendants, Mikel Arteta s'est prononcé sur son avenir.

«Je compte sur tous les joueurs qui sont ici»