Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Donnarumma !

Publié le 29 juin 2020 à 10h45 par A.D.

Passé par le Milan AC, Leonardo serait tombé sous le charme de Gianluigi Donnarumma et voudrait l'attirer vers le PSG. De son côté, Paolo Maldini, directeur technique des Rossoneri, compte absolument conserver son gardien de 21 ans.

Depuis son retour au PSG, Leonardo voudrait recruter Gianluigi Donnarumma. Arrivé du Milan AC, le directeur sportif italo-brésilien a eu l'occasion de voir à l'oeuvre le gardien de 21 ans du côté du Milanello, le centre d'entrainement des Rossoneri. Totalement séduit par Gianluigi Donnarumma, Leonardo serait toujours sur ses traces et pourrait profiter de la fin de son contrat en juin 2021 pour le récupérer. De son côté, le Milan AC n'a absolument pas l'intention de laisser filer sa pépite italienne aussi facilement.

«Le Milan AC a le devoir d'essayer de le garder »