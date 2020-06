Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma devrait bientôt fixer son avenir !

Publié le 29 juin 2020 à 8h45 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs années comme étant l’une des pistes du PSG au poste de gardien de but, Gianluigi Donnarumma est toujours incertain concernant son avenir. Cependant, le Milan AC devrait rapidement bouger dans ce dossier...

Cela fait maintenant presque 3 saisons que cette piste revient sur la table du côté du PSG. Annoncé comme l’un des plus grands talents du football mondial au poste de gardien de but, le portier de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma reste très courtisé sur le marché des transferts. Leonardo aurait d’ailleurs fait de lui sa priorité afin de remplacer un Alphonse Aréola sur le départ. Si « Gigio » pouvait initialement envisager un départ, cela pourrait rapidement ne plus être le cas…

Une prolongation bientôt actée ?