Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? Guardiola fait le point sur son avenir

Publié le 29 juin 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que la presse anglaise a relancé la rumeur d’un retour de Pep Guardiola au FC Barcelone cet été, l’entraîneur de Manchester City se voit poursuivre chez les Skyblues la saison prochaine.

Et si Pep Guardiola retrouvait le FC Barcelone la saison prochaine ? D’après ce qui se dit outre-Manche, l’entraîneur espagnol pourrait quitter Manchester City cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat avec les Citizens . La raison ? Le Tribunal Arbitral du Sport pourrait ne pas lever la sanction de l’UEFA (une suspension des deux prochaines campagnes européennes). Si tel était le cas, le Barça aurait de fortes chances de convaincre Guardiola d’effectuer son grand retour selon The Daily Express . D’ailleurs, depuis son arrivée en janvier dernier, Quique Setién ne semble pas faire l’unanimité en interne et a même été pointé du doigt par Luis Suarez après le nul concédé par le FC Barcelone face au Celta Vigo samedi (2-2). Mais Guardiola répondrait-il favorablement aux sirènes du Barça cet été ?

« Je suis incroyablement enthousiaste pour cette partie de la saison, et la suivante »