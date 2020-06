Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire de l’OM n’a pas été touché par la sortie de Boudjellal…

Publié le 29 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Ces dernières heures, l’annonce de Mourad Boudjellal sur le rachat de l’OM a fait énormément de bruit. De quoi également atteindre le vestiaire et les joueurs d’André Villas-Boas ?

Si du côté de l’OM on assure que le club n’est pas à vendre, il y a pourtant bien des investisseurs intéressés. Et ce vendredi, c’est Mourad Boudjellal qui s’est fait le porte-parole d’un projet XXL, qu’il incarne d’ailleurs, pour remplacer Frank McCourt. « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM », a lâché le patron du RCT. Une annonce tonitruante qui n’est clairement pas passée inaperçue et suscite la réaction de tout le monde désormais.

« J’ai pas relevé ça plus que cela… »