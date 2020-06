Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet de Boudjellal tente un ancien de l’OM !

Publié le 29 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Désormais, tout le monde ne parle plus que du projet de Mourad Boudjellal pour racheter l’OM. De quoi également éveiller la curiosité de certains joueurs à l’instar de Mario Lemina, ancien joueur du club phocéen.

Mourad Boudjellal ne s’en est pas caché, il incarne aujourd’hui un projet XXL, financé par des fonds en provenance du Moyen-Orient, afin de racheter l’OM. Alors que des sommes folles sont évoquées, l’opération globale serait de 700M€ dont 200M€ réservés au transfert, cette sortie n’est clairement pas passée inaperçue. Si cela venait à aboutir, le club phocéen pourrait donc venir titiller le PSG en Ligue 1. Un projet qui a donc de quoi faire tourner les têtes, y compris chez les joueurs. Connaissant bien l’OM pour y avoir joué, Mario Lemina n’a pas caché qu’il pourrait bien se laisser tenter par un retour pour évoluer dans ce nouvel OM.

« Y retourner, pourquoi pas »