Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal, McCourt... Le prix de la vente de l'OM se dessine !

Publié le 28 juin 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Porteur d'un projet pour le rachat de l'OM, Mourad Boujellal a déjà prévu de transmettre une offre à Frank McCourt grâce à la puissance des investisseurs du Moyen-Orient qui l'accompagnent. Mais alors qu'un montant total de 700M€ a été évoqué, qu'en est-il réellement du prix réclamé par Frank McCourt.

Quelques heures après les premières informations sorties dans la presse au sujet de son projet de racheter l'OM, Mourad Boudjellal a rapidement confirmé être à la tête d'un projet pour racheter l'OM et a même affirmé qu'une offre allait rapidement être transmise à Frank McCourt : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. (…) Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt ». Dans la foulée, Le Figaro a donné les détails économiques de cette proposition. Ainsi, 300M€ seraient versés à Frank McCourt tandis que 200M€ seraient injectés pour effacer les dettes de l’OM. Enfin, 200M€ supplémentaires seraient prévus pour le mercato. Au total, un projet à 700M€ serait donc sur les rails.

Acariès et Boudjellal lâchent des indices

Des chiffres que Mourad Boudjellal a été invité à commenter. Ainsi, dans les colonnes de L'Equipe , l'ancien président du RC Toulon a été interrogé sur ces 700M€, et n'a pas totalement démenti : « Quand on aspire faire une offre d'achat et gérer l'OM, ​​il faut avoir les moyens ». Celui qui pourrait succéder à Jacques-Henri Eyraud a également budgetisé « une perte à 201 millions exactement, qu'il faudrait compléter ». De son côté, Louis Acariès, qui fait également partie de ce projet grâce à sa connaissance de l'OM, s'est montré beaucoup plus clair : « Je pense que ce qu'on a dit sur les noms des banques, pour l'instant c'est des supputations journalistiques. Ce n'est pas vrai tout ça, les 700M€ que j'entends, c'est n'importe quoi. Comme vous appelez dans votre jargon, ce sont des fake news . » Difficile donc d'y voir clair.

McCourt ne vendra pas à moins de 300M€