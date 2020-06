Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién, Guardiola... Un coup de tonnerre prend forme au Barça !

Publié le 28 juin 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne disposerait plus de la confiance de son vestiaire, Quique Setién pourrait prendre la porte à la fin de la saison. Pour le remplacer, le Barça serait plus que jamais favorable à un retour de Pep Guardiola. La direction blaugrana espérerait voir la sanction de Manchester City confirmée par le TAS pour que son ancien entraîneur accepte de revenir sur ses pas.

Quique Setién aurait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce samedi, le coach du FC Barcelone n'est pas parvenu à mener les siens vers la victoire. Après Séville (0-0, le 19 juin), le club catalan a une nouvelle fois perdu deux points précieux dans la course pour le titre. Sur la pelouse du Celta Vigo, la bande à Lionel Messi n'a pu faire mieux qu'un nul (2-2), et ce, malgré le doublé de Luis Suarez. Selon les dernières informations de Marca , cette nouvelle contre-performance pourrait coûter la tête de Quique Setién. Alors qu'il se déplace à l'Espanyol ce dimanche, le Real Madrid a une chance de prendre deux points d'avance au classement à six matchs de la fin du championnat. Et cette situation devrait nuire à Quique Setién, qui ne bénéficierait plus de la confiance de son vestiaire. A en croire le média espagnol, le technicien de 61 ans n'aurait plus que la Ligue des Champions pour sauver sa place au FC Barcelone. Et la dernière sortie de Luis Suarez n'arrange pas son cas, bien au contraire.

Quique Setién sur un siège éjectable ?

Interrogé au micro de Movistar après la dernière rencontre du FC Barcelone, Luis Suarez a accablé Quique Setién. « Ce qu'il nous arrive à l'extérieur ? Les entraîneurs doivent analyser ces situations. On a l'impression de perdre des points importants à l'extérieur et nous n'avions pas l'habitude de les perdre lors des saisons précédentes ». Alors qu'il serait totalement lâché par ses joueurs, Quique Setién pourrait être remplacé par un ancien de la maison blaugrana : Pep Guardiola. Ce vendredi, Lu Martin a annoncé au micro de la Cadena Ser que plusieurs figures du Barça voudraient rapatrier l'actuel coach de Manchester City cet été. De son côté, Pep Guardiola pourrait se laisser tenter par un retour au FC Barcelone, mais tout dépendrait de la décision à venir du TAS.

Pep Guardiola à la rescousse ?