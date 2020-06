Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Quique Setién en péril ?

Publié le 28 juin 2020 à 9h30 par A.D.

Alors que le Barça n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face au Celta Vigo, Quique Setién serait en danger quant à son avenir. Seule la Ligue des Champions serait aujourd'hui en mesure de sauver sa peau.

Le FC Barcelone a perdu des points précieux ce samedi. En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, le Barça a dû se contenter d'un match nul (2-2). Un résultat qui pourrait faire les affaires du Real Madrid en Liga. Opposés à l'Espanyol ce dimanche soir, les hommes de Zinedine Zidane pourraient prendre une avance de deux points sur le club catalan en cas de victoire. Et ce scénario pourrait couter la tête de Quique Setién.

Quique Setién sur la sellette ?