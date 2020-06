Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Rennes aussi pense à Cuisance !

Publié le 28 juin 2020 à 9h15 par Alexis Bernard

Auteur de son premier but avec le Bayern Munich, Mickaël Cuisance intéresse plusieurs clubs de Ligue 1. L’OM n’est pas seul sur le dossier.

Pour son premier but avec le Bayern Munich, Mickaël Cuisance n’a pas fait dans la demi-mesure. Un petit coup de canon du Français de 20 ans qui permet de rappeler à tout le monde qu’il dispose du talent pour pouvoir prétendre à s’imposer en Bavière. Mais il lui faudra plus qu’un simple but pour faire ses preuves et gagner des galons de titulaire. Les clubs français le savent et se tiennent à l’affût pour cet été, dans la perspective d’un prêt et de promesses de temps de jeu. Cité du côté de l’OM, Cuisance était avant tout une piste de Zubizarreta. Si l’intérêt phocéen continue d’exister par Villas-Boas, le dossier n’a plus les mêmes « atouts » que lorsqu’Andoni Zubizarreta était en poste, l’Espagnol ayant mené les quelques discussions entre l’OM et les représentants du joueur. De plus, l’OM n’est pas seul en France à vouloir le jeune Cuisance.

Rennes et Metz poussent

Selon nos informations, le Stade Rennais est également de la partie pour Mickaël Cuisance. Observateur très attentif des équipes de France jeunes, Florian Maurice connaît parfaitement le profil du milieu de terrain du Bayern Munich. Lorsqu’il officiait à l’OL, il a très souvent observé les coéquipiers de Leo Dubois, Martin Terrier ou encore Moussa Dembele. En poste du côté de Rennes, Maurice continue de suivre Cuisance et les Bretons sont un prétendant actif désormais. De même que Metz, qui connaît bien le joueur après l’avoir vu évoluer le prodige venu de la région du Grand Est. De son côté, le joueur n’a pas encore pris de décision sur ce qu’il souhaite faire la saison prochaine : rester au Bayern Munich ou se faire prêter une saison.