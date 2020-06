Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a fixé ses priorités pour le mercato !

Publié le 28 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que l’OM soit en proie à des difficultés financières, André Villas-Boas voudrait renforcer quatre secteurs de jeu et aurait fait part de ses attentes à ses dirigeants.

Afin de rééquilibrer les comptes, l’OM affichant un déficit supérieur à 200M€ sur les trois dernières saisons, le club phocéen devrait vendre pour 60M€. En raison de la crise financière causée par le Covid-19 qui a influé sur le suspension pour la plupart des compétitions et l’absence de supporters dans les stades, les clubs ne disposeront pas d’une grosse enveloppe pour le mercato estival. Sachant que l’OM traverse une période délicate, Villas-Boas aurait fait des choix judicieux.

Quatre secteurs de jeu à étoffer, une liste de 15 joueurs rédigée