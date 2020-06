Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Achraf Hakimi a recalé un géant d’Europe !

Publié le 29 juin 2020 à 7h00 par H.G.

Proche de rejoindre l’Inter, Achraf Hakimi aurait repoussé une proposition d’un grand club européen qui lui aurait pourtant permis de percevoir un salaire plus élevé que celui qu'il touchera chez les Nerazzurri.

Après deux ans en prêt au Borussia Dortmund où il s’est imposé comme un titulaire en puissance, Achraf Hakimi est devenu l’une des valeurs sûres en Europe au poste de latéral droit. Et alors qu’il va bel et bien quitter le club de la Ruhr, le joueur de 21 ans ne devrait malgré tout pas retourner au Real Madrid malgré son fort potentiel. Craignant la concurrence de Dani Carvajal en qui Zinedine Zidane accorde une grande confiance, l’Hispano-marocain aurait pris la décision de ne pas revenir chez les Merengue , faisant de lui une opportunité de marché que ne souhaiterait pas manquer l’Inter d’Antonio Conte. Ainsi, les Nerazzurri auraient déjà dégainé une offensive estimée par certains médias à environ 40M€, tandis que Il Corriere Dello Sport a annoncé ce dimanche que la venue d’Achraf Hakimi pourrait être bouclée dans les prochaines 48 heures. Et il semblerait que l’Inter soit tout sauf un choix par défaut de la part du désormais ex-joueur du Borussia Dortmund.

Le Bayern proposait un plus gros salaire à Hakimi que l’Inter, mais…