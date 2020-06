Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération bientôt bouclée ?

Publié le 28 juin 2020 à 17h00 par H.G.

Annoncé avec insistance sur les tablettes de l’Inter, Achraf Hakimi serait plus que jamais proche de s’engager en faveur des Nerazzurri après avoir été prêté pendant deux ans au Borussia Dortmund.

Après une pige de deux ans en prêt au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi va maintenant retourner au Real Madrid. Michael Zorc, le directeur sportif du club de la Ruhr, a officialisé ce samedi le départ du latéral droit de 21 ans, lui qui s’était imposé comme un titulaire en puissance dans l’effectif de Lucien Favre. Seulement voilà, il semblerait que le retour de l’Hispano-marocain dans la capitale espagnole ne soit que de courte durée. Craignant pour son temps de jeu dans la mesure où Dani Carvajal est indéboulonnable de son côté droit dans l’esprit de Zinedine Zidane, Achraf Hakimi aurait pris la décision de ne pas revenir chez les Merengue , chose qui aurait attisé l’intérêt de l’Inter. Giuseppe Marotta se serait ainsi engouffré dans la brèche et aurait d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec le natif de Madrid d’après les derniers échos parus dans la presse italienne. Le joueur serait désormais dans l’attente d’un accord entre le Real Madrid et les Nerazzurri , chose qui ne devrait plus tarder à en croire les dernières révélations venues de l’autre côté des Alpes.

Dénouement d’ici mardi prochain dans le dossier Achraf Hakimi ?